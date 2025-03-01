Слежка за владельцами iPhone. Хакеры нашли новый и простой способ

Команда экспертов из университета Джорджа Мейсона сообщила, что обнаружила уязвимость в работе сети «Локатор» (Find My), которой пользуются миллионы владельцев iPhone. Эта сеть изначально создавалась для поиска утерянных гаджетов, но теперь может использоваться злоумышленниками для негласного наблюдения, пишет издание @hi-tech.
Как отмечается, эксплойт, названный nRootTag, позволяет превратить практически любое Bluetooth-устройство в аналог трекера AirTag. При этом атакующему не требуется физический доступ к гаджету жертвы — весь процесс происходит удаленно.
«Это как если бы ваш ноутбук, телефон или игровую консоль превратили в маячок Apple без вашего согласия. Хакер может сделать это из любой точки мира, потратив несколько долларов», — объясняет ведущий автор исследования Джунминг Чен.
Принцип атаки прост: злоумышленник обманывает сеть Find My, заставляя ее думать, что устройство-цель — потерянный AirTag. После сеть начинает автоматически отслеживать местоположение гаджета и передавать эту информацию хакеру.
В ходе тестов исследователи смогли:
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определить местоположение компьютера с точностью до трех метров;
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отследить маршрут электровелосипеда через весь город;
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восстановить траекторию полета самолета по игровой консоли на борту.
Успех атаки достигает 90 процентов, а для ее реализации хакеры используют обычные графические процессоры (GPU), которые легко арендовать.
Особую тревогу вызывает то, что эксплойт работает на разных операционных системах — Linux, Android, Windows, а также на смарт-телевизорах и устройствах виртуальной реальности.
Исследователи сообщили Apple об уязвимости в июле 2024 года. Компания признала проблему, но пока не выпустила исправление. По мнению экспертов, полное устранение уязвимости может занять годы, так как многие пользователи откладывают обновление своих устройств.
Чтобы защититься от потенциальной слежки, специалисты рекомендуют:
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не разрешать приложениям доступ к Bluetooth без необходимости;
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своевременно обновлять программное обеспечение устройств;
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при особых требованиях к конфиденциальности использовать софт с усиленной защитой.