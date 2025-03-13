13:50
USD 87.45
EUR 96.52
RUB 1.02
Техноблог

В TikTok появилась функция запрета использования соцсети подростками после 22.00

TikTok представил новые функции для контроля несовершеннолетних — в популярной соцсети появилась функция запрета использования детьми после 22.00.

TikTok
Фото TikTok

Уточняется, что разработчики ввели новые инструменты для контроля за использованием приложения подростками, которые помогут взрослым ограничить доступ к платформе для несовершеннолетних пользователей. Среди нововведений — режим, ограничивающий доступ к приложению для несовершеннолетних после 22.00. В этот период TikTok напоминает детям о необходимости отдыха и включает успокаивающую музыку.

Также обновление коснулось функции Family Pairing: родители смогут использовать опцию Time Away для блокировки приложения в заданные часы, создавая повторяющиеся расписания, чтобы подростки не отвлекались на TikTok во время учебы. Кроме того, взрослые смогут видеть подписки детей и заблокированные ими аккаунты.

Нововведения затронули и приватность профилей: родители смогут переключать аккаунты подростков из общедоступного в личный и возвращать ранее отключенную научно-образовательную ленту STEM.

  • Согласно экспертной оценке, аудитория TikTok насчитывает свыше 1 миллиарда пользователей, значительная часть которых — подростки.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/322589/
просмотров: 5703
Версия для печати
Материалы по теме
Дональд Трамп продлевает работу TikTok в США еще на 75 дней
Зависимость от соцсетей у подростков бывает в 50 раз чаще, чем от наркотиков
В Москве кыргызстанца приговорили к трем годам колонии за оправдание терроризма
В США TikTok снова появился в Apple Store и Google Play
TikTok представил гиперреалистичные видео с фотографий от нейросети OmniHuman-1
В Жогорку Кенеше просят разблокировать TikTok
Дональд Трамп: Мне нравится эта соцсеть. TikTok вернулся в США
TikTok начал уведомлять пользователей в США о блокировке сервиса с 19 января
Популярный американский блогер MrBeast предложил выкупить часть TikTok
Китай может продать TikTok Илону Маску — Bloomberg
Популярные новости
Ученые бьют тревогу: люди глупеют из-за нейросетей быстрыми темпами Ученые бьют тревогу: люди глупеют из-за нейросетей быстрыми темпами
Илон Маск попросил ученых вывести маленького домашнего мамонта Илон Маск попросил ученых вывести маленького домашнего мамонта
В&nbsp;США воссоздали &laquo;ужасных волков&raquo;, вымерших более 12&nbsp;тысяч лет назад В США воссоздали «ужасных волков», вымерших более 12 тысяч лет назад
Ученые впервые создали подробную трехмерную карту клеток человека Ученые впервые создали подробную трехмерную карту клеток человека
Бизнес
Больше, чем связь: все лучшее любимым Больше, чем связь: все лучшее любимым
Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и&nbsp;дарит суперподарки Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки
Все под рукой: &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; представил новое приложение для оплаты газа Все под рукой: «Газпром Кыргызстан» представил новое приложение для оплаты газа
Оформите ОСАГО через MegaPay&nbsp;&mdash; получайте кешбэк и&nbsp;будьте готовы заранее Оформите ОСАГО через MegaPay — получайте кешбэк и будьте готовы заранее
11 апреля, пятница
13:47
В Бишкеке хотят построить новый парк развлечений В Бишкеке хотят построить новый парк развлечений
13:25
В Кыргызстане появится новый расчетный банк для рублевых операций
13:18
Спецпосланник президента США встретится сегодня с Владимиром Путиным
13:03
100-летие Бюбюсары Бейшеналиевой: получены архивные материалы об учебе балерины
12:52
Задержан активный участник запрещенной религиозной организации «Хизб ут-Тахрир»