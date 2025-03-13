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Техноблог

Авиакомпании ужесточают правила для пассажиров при перевозке пауэрбанков

Азиатские авиакомпании, опасаясь возгораний на борту самолетов, ужесточили правила перевозки пауэрбанков. Об этом сообщает New York Times (NYT).

После ряда инцидентов, включая пожар на борту южнокорейской Air Busan, были внесены изменения в правила транспортировки внешних аккумуляторов.

С 1 марта южнокорейские авиалинии обязали пассажиров держать зарядные устройства под рукой и не размещать их в верхних багажных отсеках.

Тайваньская EVA Air и China Airlines полностью запретили использование пауэрбанков на своих самолетах, разрешив перевозить их в ручной клади. Аналогичные меры были приняты в Thai Airways, Singapore Airlines и Scoot. Эти меры направлены на снижение угрозы возгорания, хотя международные авиационные стандарты по данному вопросу еще не разработаны.

Отмечается, что используемые в мобильных устройствах и портативных зарядных устройствах литий-ионные аккумуляторы подвержены рискам перегрева, взрыва или возгорания при повреждении или прочих дефектах.

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), в 2024 году на борту самолетов американских авиакомпаний произошло 84 инцидента, вызванных пауэрбанками. Эксперты рекомендуют приобретать оригинальные внешние аккумуляторы проверенных производителей и строго следовать правилам авиакомпаний, чтобы избежать возможных происшествий.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/322695/
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