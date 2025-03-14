В США создали лазер мощностью, сравнимой с миллионом атомных электростанций

В Национальной ускорительной лаборатории SLAC (США) создан лазерный импульс рекордной мощности, эквивалентной суммарной мощности миллиона атомных электростанций.

«Контроль над сверхсильными пучками на фемтосекундном уровне является мощным инструментом для различных областей науки», — говорится в статье, опубликованной исследовательской группой в журнале Physical Review Letters.

Достижение стало возможным благодаря использованию сжатого и модифицированного пучка электронов, разогнанных до 99 процентов скорости света. Луч получен из сжатого и преобразованного пучка электронов, которые разогнали в ускорителе до скорости света. Его пиковая мощность достигла небывалых значений — 1 квадриллион ватт.

Такая мощность лазера открывает новые горизонты для изучения структуры материи и процессов в экстремальных условиях.