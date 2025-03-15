Apple добавит в свои наушники AirPods функцию синхронного перевода

Корпорация Apple добавит в свои наушники функцию синхронного перевода. Об этом сообщает Bloomberg.

Apple планирует добавить в AirPods функцию, которая сможет переводить разговоры в реальном времени — скоро люди смогут общаться без переводчика. Она позволит наушникам в режиме реального времени переводить беседу на другой язык.

Эта функция будет введена вместе с обновлением программного обеспечения AirPods, которое должно выйти в конце этого года, сообщили источники. По их словам, функция будет введена во время перехода на iOS 19.

По данным инсайдера Марка Гурмана, функция будет работать в обе стороны. Девайс зафиксирует иностранную речь и воспроизведет перевод. Затем пользователь может проговорить ответ, который будет воспроизведен с помощью динамика iPhone. Опция будет жестко привязана к iOS 19, то есть для ее работы нужно будет иметь обновленное до этой версии операционной системы (ОС) устройство.