Илон Маск анонсировал полет Starship на Марс с человекоподобным роботом на борту. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х.

Starship с человекоподобным роботом отправят на Марс в конце 2026 года. Если он успешно сядет, уже в 2029-м на планете могут оказаться первые люди, но более вероятно, что это произойдет в 2031 году, отметил бизнесмен.

Фото Reuters. Илон Маск анонсировал полет Starship на Марс с человекоподобным роботом на борту

Напомним, Илон Маск — основатель компаний Tesla и SpaceX. Ранее он допускал, что корабль с роботом отправят к этой планете в ноябре 2026-го.

Tesla Optimus — это прототип робота, разработанный фирмой Tesla, ограниченный выпуск которого должен начаться в текущем году. Модель позиционируется как домашний робот-гуманоид, способный помогать в решении рутинных и опасных задач.

Робот ориентируется в пространстве с помощью сложного комплекса сенсоров, датчиков и камер. За его движения отвечают десятки электромеханических приводов. Робот способен переносить тяжелые грузы массой до 70 килограммов, аккуратно складывать одежду или, например, помогать на кухне во время приготовления еды. По предварительным данным, стоимость Tesla Optimus составит около $30 тысяч.