Google объявила о полном отказе от «Ассистента» в пользу Gemini

Google объявила о планах заменить голосового ассистента «Google Ассистент» на Android-устройствах новым ИИ-помощником Gemini. Об этом сообщается в блоге компании.

В течение ближайших месяцев фирма намерена перевести основную часть пользователей на нового помощника, после чего доступ к «Google Ассистенту» будет прекращен на большинстве мобильных устройств и в магазинах приложений.

В Google также подтвердили, что обновления затронут планшеты, автомобильные системы и устройства, подключаемые к смартфонам, такие как наушники и смарт-часы. Помимо этого, Gemini станет основой для домашних «умных» устройств Google, включая динамики, дисплеи и телевизоры.

В компании подчеркнули, что при подготовке к внедрению Gemini особое внимание уделялось улучшению пользовательского опыта. Среди новых функций для Android-устройств уже доступны возможность воспроизведения музыки, поддержка таймеров и управление действиями прямо с экрана блокировки.