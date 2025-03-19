В Италии вышла первая в мире газета, написанная искусственным интеллектом

В Италии вышла первая в мире газета, полностью написанная искусственным интеллектом. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на редактора Il Foglio.
Уточняется, что ИИ-версия газеты будет выходить каждый день на протяжении месяца.
Редактор Il Foglio Клаудио Сераса рассказал журналистам, что первый выпуск состоит из четырех страниц — все тексты, заголовки и цитаты сгенерированы ИИ. Газета уже доступна в интернете и продается в киосках.
Он отметил, что журналисты лишь задают вопросы ИИ в процессе подготовки номера к выпуску.Сюжеты подготовленного ИИ выпуска посвящены политике.
На последней странице содержатся вопросы и ответы, также полностью созданные ИИ. Один из таких вопросов касается возможной замены человека новыми технологиями. Искусственный интеллект ответил, что об этом пока рано говорить: «ИИ — это отличная инновация, но он еще не знает, как заказать кофе, не ошибаясь с сахаром».
По словам журналистов, выпуск ИИ-издания — часть эксперимента редакции. Они планируют изучить влияние новых технологий на жизнь и работу журналистов и всех людей.