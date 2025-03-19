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Техноблог

В Италии вышла первая в мире газета, написанная искусственным интеллектом

В Италии вышла первая в мире газета, полностью написанная искусственным интеллектом. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на редактора Il Foglio.

Уточняется, что ИИ-версия газеты будет выходить каждый день на протяжении месяца.

The Guardian
Фото The Guardian. Редактор Il Foglio Клаудио Сераса рассказал, что газета полностью написана ИИ

Редактор Il Foglio Клаудио Сераса рассказал журналистам, что первый выпуск состоит из четырех страниц — все тексты, заголовки и цитаты сгенерированы ИИ. Газета уже доступна в интернете и продается в киосках.

Он отметил, что журналисты лишь задают вопросы ИИ в процессе подготовки номера к выпуску.Сюжеты подготовленного ИИ выпуска посвящены политике.

На последней странице содержатся вопросы и ответы, также полностью созданные ИИ. Один из таких вопросов касается возможной замены человека новыми технологиями. Искусственный интеллект ответил, что об этом пока рано говорить: «ИИ — это отличная инновация, но он еще не знает, как заказать кофе, не ошибаясь с сахаром».

По словам журналистов, выпуск ИИ-издания — часть эксперимента редакции. Они планируют изучить влияние новых технологий на жизнь и работу журналистов и всех людей.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/323300/
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