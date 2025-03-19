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Техноблог

Северная Корея стала третьим в мире держателем биткоинов благодаря киберкражам

Северная Корея вышла на третье место в мире по запасам биткоинов, уступая лишь правительствам США и Великобритании. Такой стремительный взлет стал возможен благодаря успехам северокорейских хакеров, которые совершили ряд дерзких онлайн-краж криптовалюты, пишет The Times.

По информации компании Arkham Intelligence, использующей искусственный интеллект для идентификации владельцев криптовалютных кошельков, северокорейская хакерская группировка Lazarus, также известная как TraderTraitor, владеет 13 тысячами 580 биткоинами. На сегодня сумма оценивается в $1,15 миллиарда.

Таким образом, Северная Корея занимает третье место в рейтинге крупнейших держателей биткоинов, уступая только Великобритании с $5 миллиардами и США с $16,5 миллиарда.

При этом, как отмечается, Великобритания и Соединенные Штаты получили криптовалютные активы за счет конфискации средств, принадлежащих преступникам.

Lazarus Group считается одной из самых успешных преступных организаций в мире. Доходы от ее киберпреступлений служат важным источником финансирования для режима Ким Чен Ына, включая программы разработки оружия массового поражения.

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ФБР обвинило в краже $1,5 миллиарда с криптобиржи Bybit северокорейских хакеров

ФБР подтвердило, что в ходе недавней атаки на криптовалютную биржу Bybit группировка Lazarus похитила криптовалюту Ethereum на сумму более $1,6 миллиарда. Эта кража превышает годовой оборонный бюджет Северной Кореи за 2023-й, который составил $1,4 миллиарда.

Предположительно это самая крупная известная кража в истории. Предыдущий рекорд принадлежал Саддаму Хусейну, похитившему $1 миллиард из Центрального банка Ирака накануне войны 2003 года.

Согласно данным компании TRM Labs, специализирующейся на криптобезопасности, в феврале 2025-го 35 процентов от 1,7 миллиарда фунтов стерлингов, похищенных в криптовалюте по всему миру, пришлось на киберкражи группировок, связанных с правительством Северной Кореи.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/323349/
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