Telegram набрал миллиард активных пользователей и стал вторым по популярности

Количество активных пользователей Telegram значительно превысило один миллиард в месяц. Об этом основатель мессенджера Павел Дуров написал в своем аккаунте.

Фото из Telegram Павла Дурова

Он добавил, что сейчас Telegram — второе по популярности приложением для обмена сообщениями в мире, если не считать WeChat, которым пользуются только в Китае.

На первом месте перед Telegram стоит WhatsApp, который Павел Дуров назвал «дешевой» и «разбавленной» имитацией своего мессенджера.

По его словам, вовлеченность пользователей также растет: каждый пользователь в среднем открывает Telegram 21 раз в день и проводит в приложении 41 минуту каждый день.

Прибыль Telegram по итогам 2024 года составила $547 миллионов, добавил он.