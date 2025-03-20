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Техноблог

Зависимость от соцсетей у подростков бывает в 50 раз чаще, чем от наркотиков

Зависимость от соцсетей у подростков встречается в 50 раз чаще, чем злоупотребление наркотиками и алкоголем. Об этом говорится в исследовании немецкой страховой компании DAK Health и Университетской больницы Гамбург-Эппендорф.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Согласно данным ученых, больше четверти подростков (10–17 лет) используют соцсети и игры слишком часто, а 4,7 процента можно считать зависимыми.

«Показатели проблемного использования средств массовой информации в 5-50 раз выше, чем в рискованном потреблении каннабиса или алкоголя в этой возрастной группе», — отмечает директор Немецкого центра исследований наркомании детей и подростков Райнер Томасиус.

Особенно зависимости подвержены мальчики: их 6 процентов. У девочек этот показатель ниже (3,2 процента) — их социальные навыки обычно лучше развиты, они иначе выстраивают общение и реже оказываются в изоляции.

Исследование констатирует, что в отличии от алкоголя соцсети не влияют на мозг напрямую — они активируют систему вознаграждения, вызывая зависимость. Во многих случаях такое поведение может привести к плохой успеваемости, конфликтам в семье и замкнутости.

По словам Райнера Томасиуса, родители должны вовремя пресекать тревожные сигналы — важно не только ограничивать время в интернете, но и интересоваться, что ребенок там делает. Сейчас же 40 процентов взрослых не контролируют время, проведенное детьми в интернете, а 25 процентов не следят за контентом, который дети смотрят.

Ученые поясняют, что соцсети и игры активируют систему вознаграждения в мозге, вызывая выброс дофамина. Это создает ощущение удовольствия, что приводит к постоянному желанию возвращаться к экрану.

Родителям настоятельно советуют установить лимиты на использование гаджетов, интересоваться, чем ребенок занимается в интернете.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/323392/
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