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Техноблог

Галочка верификации в Telegram теперь стала доступна всем пользователям

Галочка верификации в Telegram теперь стала доступна всем пользователям. В числе первых галочку получил Павел Дуров, установивший значок верификации на свой личный аккаунт @monk.

Пользователи мессенджера могут получить значок верификации от имени организации для своего личного аккаунта. Но услуга доступна при выполнении ряда условий: требуются наличие не менее 20 тысяч токенов в боте @major и приобретение бизнес-карты стоимостью $250.

Такой шаг направлен на предоставление дополнительной возможности для пользователей, которые стремятся подчеркнуть официальный статус своего аккаунта или повысить уровень доверия к нему. Верификация через организацию может быть полезной для предпринимателей, общественных деятелей и владельцев бизнеса, использующих Telegram для профессиональной деятельности.

Купив галочку, пользователь получит слева от своего имени соответствующий значок и подпись ниже: «Аккаунт верифицирован организацией Major».

Одной из первых платформ, добавившей платную галочку верификации, стала соцсеть X (ранее Twitter) Илона Маска.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/323512/
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