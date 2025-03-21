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Техноблог

Firefly Aerospace показала кадры заката солнца на Луне

Firefly Aerospace показала кадры заката солнца на Луне. Изображения были сняты модулем Blue Ghost в честь завершения его миссии на спутнике Земли, которая продлилась 14 дней — с 2 по 16 марта.

За время работы аппарат передал на Землю около 120 гигабайт данных. В ходе работы Blue Ghost получил самый дальний в истории сигнал GPS, использовал специальный «пылесос» для сбора и сортировки лунной пыли, а также развернул бур для измерения температуры почвы.

Посадочный модуль Blue Ghost также отправил прощальное сообщение перед тем, как перейти в «режим памятника».

Firefly Aerospace — частная американская аэрокосмическая компания, занимающаяся разработкой, производством и запусками ракет-носителей, космических аппаратов и лунных модулей.

Основная задача Firefly Aerospace — снизить затраты на запуски ракет, сделав космос доступнее, в частности для небольших компаний и исследовательских университетов.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/323557/
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