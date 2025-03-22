Дональд Трамп объявил о разработке первого в мире истребителя шестого поколения. Об этом сообщает ВВС.

Президент США заключил контракт с корпорацией Boeing на создание истребителя нового поколения. Он заявил, что экспериментальные версии самолета, названные F-47, уже выполняли секретные полеты в течение пяти лет.

Фото ВВС. Дональд Трамп объявил о разработке первого в мире истребителя шестого поколения

Предыдущую модель самого современного истребителя — пятого поколения — F-35 Lightning II — разработала корпорация Lockheed Martin.

«F-47 оснащен новейшими технологиями малозаметности, практически невидим и обладает беспрецедентной мощностью, — сообщил Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме. — У него самая большая мощность среди всех когда-либо созданных самолетов такого типа, маневренность также… ничего подобного ему не было. Его скорость самая высокая, более двух, что нечасто услышишь».

Он не уточнил, какую скорость подразумевает под словами «более двух». Это может быть как более 2 тысяч километров в час, так и более двух Махов (для летательного аппарата при стандартных условиях число Маха соответствует скорости звука, то есть два Маха у земли — это примерно 2 тысячи 450 километров в час).

На церемонии объявления о разработке нового истребителя в Овальном кабинете разместили стенды с изображением нового самолета.

По словам главы Белого дома, название для перспективного истребителя — F-47 — выбрали генералы. Он назвал это «красивым числом».

СМИ напоминают, что Дональд Трамп является 47-м президентом США.