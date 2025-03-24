В Сети появились шпионские фотографии внедорожника Xiaomi

В Сети появились первые шпионские фотографии, которые, как предполагается, демонстрируют внедорожник Xiaomi. Он, как предполагается, называется Kunlun и, как ожидается, будет выпущен в 2026 году, сообщает издание CarNewsChina (CNC).

Отмечается, что утечка снимков, по всей видимости, представляет собой скриншоты из роликов, на которых видны строительные ограждения с автомобильным логотипом Xiaomi.

Судя по фото, автомобиль отличается угловатым и квадратным дизайном кузова. Такой стиль, вероятно, ориентирован на семейную аудиторию и контрастирует со спортивным обликом седана Xiaomi SU7.

Эксперты считают, что эта информация согласуется с дорожной картой технологий Bosch, которая случайно раскрыта в сентябре прошлого года. В ней упоминались планы Xiaomi по выпуску машин, включая две новые, в 2025-м: Xiaomi SU7 Ultra и первый внедорожник компании под кодовым названием MX11. Эти данные уже получили подтверждение. За ними, в 2026 году, Xiaomi планирует представить свой первый внедорожник с увеличенным запасом хода. Им, вероятно, и станет Kunlun.

Шпионские фотографии демонстрируют автомобиль внушительных размеров, что подкрепляет кодовое имя Kunlun, отсылающее к крупнейшей горной системе Китая. Технические характеристики пока остаются в секрете.