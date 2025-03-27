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Техноблог

Apple представит iOS 19 и другие разработки компании на презентации летом

Apple объявила даты проведения конференции для разработчиков WWDC, которая пройдет с 9 по 13 июня 2025 года. На ней будут представлены iOS 19 и другие разработки компании, сообщает The Verge.

Ожидается, что на конференции корпорация представит значительно переработанный интерфейс своих операционных систем iOS 19, iPadOS 19 и macOS 16, которые вдохновлены дизайном visionOS. Также ожидается демонстрация новых функций системы искусственного интеллекта Apple Intelligence, впервые представленной на WWDC 2024 году, включая обновленную Siri.

Среди других ожидаемых новшеств — функция синхронного перевода для AirPods, которая будет добавлена в рамках обновления ПО в 2025 году. Не исключено, что в рамках WWDC могут быть представлены обновленные модели Mac Pro и геометок AirTag.

Мероприятие состоится онлайн, а в первый день участники смогут посетить очные мероприятия в Apple Park. Несмотря на то что Apple представит iOS 19 уже в этом июне, обычным пользователям обновление станет доступно не раньше сентября, до тех пор ПО будут тестировать разработчики и энтузиасты.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/324054/
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