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Техноблог

В Казахстане появится черный список мобильных телефонов

В Казахстане появится черный список мобильных телефонов. Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана инициирует поправки в приказ о правилах регистрации абонентских устройств сотовой связи.

Согласно новым требованиям, все устройства, впервые ввозимые в Казахстан, должны пройти обязательную верификацию в международной базе данных GSMA, а также в государственных налоговых и таможенных системах.

Проверка включает в себя соответствие устройства заявленным характеристикам, легальность ввоза, наличие сопроводительных документов, а также проверку IMEI-кода в базе данных украденных, утерянных или заблокированных устройств.

Процедура верификации обязательна для следующих категорий:

  • импортеров — в отношении всех ввозимых устройств;
  • физических лиц — если устройство ранее не использовалось в сети мобильной связи Казахстана;
  • авторизованных сервисных центров — в случае замены IMEI-кода по техническим причинам.

По истечении установленного срока устройства не прошедшие легализацию будут ограничены в доступе к услугам мобильной связи. Кроме того, если устройство будет подключено к сети и не пройдет регистрацию в течение 30 дней, оно будет внесено в черный список и заблокировано.

Как отмечают в ведомстве, принятые меры направлены на снижение объема теневого оборота мобильной техники, защиту прав потребителей, создание прозрачных и честных условий для ведения бизнеса, а также обеспечение безопасного использования мобильных устройств.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/324342/
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