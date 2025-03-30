Исследование, которое провели ученые Канады, показывает, что отключение одной популярной функции на вашем телефоне может обратить вспять старение, сообщает Daily Mail.

Если отказаться от интернета на две недели, то можно добавить себе 10 лет жизни — к такому выводу пришли исследователи.

Фото Daily Mail. На графике показано, как улучшилась способность к устойчивому вниманию — способность концентрироваться на одной задаче в течение определенного периода времени — и психическое здоровье за ​​один месяц. На нем показана группа, которая заблокировала доступ в Интернет со своего телефона в течение первых двух недель (синий) и в течение вторых двух недель (красный)

«Участники эксперимента установили приложение, ограничивающее доступ к мобильному интернету, то есть у испытуемых осталась возможность совершать звонки и отправлять SMS. По истечении этого срока все участники сообщили о повышении настроения, улучшении удовлетворенности жизнью и психического здоровья.

Такие изменения можно сравнить с эффектами когнитивно-поведенческой терапии и замедлением возрастного когнитивного снижения. Вдобавок участники показали улучшенную концентрацию и продемонстрировали более высокие результаты в тестах на внимание, что можно сопоставить с эффектом, эквивалентным замедлению когнитивного старения на 10 лет», — говорится в сообщении.

В эксперименте участвовало 400 человек — студенты и взрослые работники.

«Результаты оказались впечатляющими: способность к длительной концентрации внимания, то есть возможность фокусироваться на одной задаче, улучшилась настолько, что стала соответствовать уровню человека на 10 лет моложе. А 90 процентов участников отметили значительное улучшение психического здоровья, более выраженное, чем эффект от двухнедельного курса антидепрессантов. Также многие сообщили о росте личного благополучия и удовлетворенности жизнью», — отметили авторы эксперимента.

Ученые связывают эти изменения с тем, как изменилось поведение людей: участники стали меньше времени проводить в интернете и больше общаться лично, заниматься спортом и гулять на свежем воздухе. За время эксперимента среднее время использования экрана сократилось почти вдвое: в одной из групп оно упало с 5 часов 14 минут до 2 часов 41 минуты в день.