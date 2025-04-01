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Техноблог

Рабеа Рогге стала первой немецкой женщиной в космосе

Рабеа Рогге стала первой немкой, отправившейся в космос, сообщает Deutsche Welle.

Deutsche Welle
Фото Deutsche Welle. Рабеа Рогге стала первой немецкой женщиной в космосе

Она вошла в историю 31 марта 2025 года как первая немка в космосе, поднявшись на борт ракеты SpaceX в рамках первой в истории пилотируемой миссии по пролету непосредственно над полярными регионами Земли.

Многодневная орбитальная миссия, финансируемая частными лицами, стартовала на борту капсулы SpaceX Crew Dragon, установленной на ракете Falcon 9 из космического центра Кеннеди НАСА во Флориде.

Миссия Fram2 отправила четырех частных астронавтов на полярную орбиту, как показала прямая трансляция компании. Миссия будет вращаться вокруг Земли от полюса к полюсу по траектории, по которой раньше не летали люди.

Ее возглавляет мальтийский предприниматель китайского происхождения Чун Ван. Среди других членов экипажа — норвежский режиссер Яннике Миккельсен, австралийский полярный проводник Эрик Филипс и исследователь робототехники Рабеа Рогге.

Ожидается, что экипаж проведет около четырех суток на орбите над полярными районами Земли, которые должен будет изучить. В частности, с высоты 425-450 километров участники миссии будут изучать похожее на полярное сияние атмосферное явление «Стив», сделают первые рентгеновские снимки человека в космосе и проведут эксперименты по выращиванию вешенок.

29-летняя уроженка Берлина Рабеа Рогге стала первой немецкой женщиной в космосе. Она окончила бакалавриат и магистратуру по электротехнике и информационным технологиям в Цюрихе и после окончания учебы специализировалась на арктической робототехнике.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/324565/
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