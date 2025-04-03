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Техноблог

Новая консоль Nintendo Switch 2 получит поддержку русского языка

Консоль нового поколения Switch 2 от японской компании Nintendo получит поддержку русского языка. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

Гендиректор компании-дистрибьютора видеоигр «Ачивка» Яша Хаддажи отметил, что есть большая вероятность того, что игра Mario Kart World будет переведена на русский.

Руководитель Международной континентальной лиги Александр Горбаченко подчеркнул, что Nintendo стремится выйти на широкий рынок с новым продуктом. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин добавил, что поддержка русского языка в Switch 2 — это стандартная практика для расширения аудитории.

2 апреля компания Nintendo провела презентацию Direct, в рамках которой представила консоль Nintendo Switch 2 и новые игры для нее.

Ранее сообщалось, что Nintendo предложит скидку на Switch 2 владельцам старых моделей.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/324761/
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