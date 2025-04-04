Пользователям Windows в будущем запретят использовать пароли

Microsoft планирует внедрить новую систему входа в учетные записи, что затронет более миллиарда пользователей по всему миру. Об этом сообщает портал Windows Central.

Пользователям будет предложен вход через биометрические ключи доступа (passkeys), что повысит безопасность, снизит риск фишинга и взломов, а также упростит процесс входа.

В Microsoft подчеркнули, что ключи доступа — это важное дополнение к ряду ранее введенных улучшений, таких как возможность полного отказа от паролей. В основе новой системы пользовательского опыта лежит переход к беспарольной модели с приоритетом на passkeys.

По мнению Microsoft, традиционные пароли уже не соответствуют современным стандартам безопасности. Аналогичного подхода придерживаются и другие технологические гиганты, включая Apple и Google, поскольку такой метод существенно уменьшает риски, связанные с кражей информации.

Microsoft намерена полностью отказаться от паролей в своей экосистеме, считая, что сочетание паролей и passkeys оставляет учетные записи уязвимыми для атак. Сроки полного отказа от привычных паролей пока не раскрываются.