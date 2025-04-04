Искусственный интеллект (ИИ) затронет 40 процентов рабочих мест по всему миру и поможет повысить производительность труда. Об этом говорится в докладе ООН.

Автоматизация, как предупреждают эксперты, может привести к потере рабочих мест.

«Преимущества автоматизации чаще всего идут на пользу собственникам капитала, а не работникам, что может усилить социальное неравенство и ослабить конкурентное преимущество дешевой рабочей силы в развивающихся странах. Однако ИИ — это не только сокращение рабочих мест, но и создание новых отраслей и возможностей для работников. Чтобы технологии способствовали развитию, а не вытесняли людей с рынка труда, необходимо инвестировать в программы переквалификации и адаптации рабочей силы», — говорится в документе.

Читайте по теме В Италии вышла первая в мире газета, написанная искусственным интеллектом

По прогнозам, к 2033 году общий объем рынка искусственного интеллекта достигнет $4,8 триллиона, сделав его одной из ключевых движущих сил цифровой трансформации.

«Однако доступ к инфраструктуре и экспертным знаниям в сфере ИИ остается сосредоточенным в нескольких странах. Всего 100 компаний, преимущественно из США и Китая, обеспечивают 40 процентов мировых корпоративных расходов на научные и технологические разработки. Такое рыночное доминирование может углубить технологический разрыв, оставив многие развивающиеся страны без преимуществ ИИ», — отмечают авторы доклада.

ИИ открывает новые экономические перспективы, делая технологии, инновации и знания ключевыми элементами национальных стратегий развития. Чтобы эффективно внедрять искусственный интеллект, в ООН рекомендуют странам сосредоточиться на трех аспектах: инфраструктуре, данных и навыках. Развитие этих направлений позволит не только внедрять ИИ, но и создавать собственные инновационные решения, отвечающие социально-экономическим потребностям.