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Техноблог

Apple повысит стоимость iPhone до $2 тысяч 300 из-за торговых пошлин Трампа

Корпорация Apple повысит стоимость iPhone до $2 тысяч 300 из-за торговых пошлин, введенных президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, сообщает Reuters.



Аналитики предупреждают о значительных изменениях в мировой торговле после введения масштабных пошлин на импорт. Под ударом оказались потребительские товары, включая iPhone, производство которых сосредоточено в Китае, обложенном тарифом в 54 процента.

Согласно прогнозам Rosenblatt Securities, стоимость базовой модели iPhone 16 в США может вырасти с $800 до $1 тысячи 142, то есть на 43 процента. Более дорогая модель iPhone 16 Pro Max на 1 терабайт стоимостью $1 тысяча 600 может подорожать до $2 тысяч 300.

Аналитик Rosenblatt Securities Бартон Крокетт отметил: текущая ситуация с пошлинами идет вразрез с ожиданиями, что Apple сохранит прежний подход к рынку. Компания, ежегодно продающая более 220 миллионов iPhone, вынуждена пересматривать свою стратегию на ключевых рынках — в Штатах, КНР и Европе.

Эксперты считают, что решение администрации Дональда Трампа о повышении тарифов на импортные товары серьезно ударит по Apple. Наиболее высокие тарифы будут применяться к фирмам из Вьетнама (46 процентов), Китая (34 процента) и Индии (26 процентов). В таких условиях Apple, как и другие производители электроники, окажется перед сложным выбором: либо самостоятельно покрывать дополнительные расходы, что негативно скажется на прибыли, либо увеличить цены на свои товары, переложив траты на потребителей.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/325001/
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