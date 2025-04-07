Корпорация Samsung запатентовала дизайн смартфона, который можно сложить вчетверо. Об этом сообщает издание SamMobile.

Патент размещен в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).

Согласно изображениям, концептуальный девайс состоит из четырех панелей, соединенных тремя шарнирами. Устройство может раскладываться и иметь большой дисплей и компактно складываться вчетверо.

Подобная конструкция позволяет менять размеры экрана гаджета от большого к компактному. Также устройством можно пользоваться и как смартфоном, и как планшетом.

Помимо этого, патент описывает создание смартфона, складывающегося втрое. Журналисты отметили, что этот прототип имеет более завершенный вид, так как инженеры подробно описали расположение камеры на задней панели телефона и порта USB-C для зарядки.

Складывающийся втрое смартфон первой представила корпорация Huawei в сентябре 2024 года. Телефон Mate XT получил 10,2-дюймовый гибкий дисплей, толщина корпуса гаджета составила 3,6 миллиметра.