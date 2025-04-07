Ученые бьют тревогу: люди глупеют из-за нейросетей быстрыми темпами

Американские ученые из технологической корпорации Microsoft и Университета Карнеги-Меллона выявили тревожную тенденцию: активное использование генеративного искусственного интеллекта (ИИ) может ослаблять критическое мышление и самостоятельные навыки решения задач. Исследование опубликовано на официальном сайте Microsoft.

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Выводы основаны на результатах опроса 319 работников интеллектуального труда из сфер бизнеса, образования и IT. Результаты показали, что в 40 процентах случаев использования ИИ-инструментов они полностью полагались на выводы нейросети, не подвергая их критическому анализу.

Особенно ярко эта тенденция проявилась при выполнении рутинных задач, где пользователи предпочитали слепо доверять ИИ вместо собственных соображений.

«Главная ирония автоматизации в том, что, избавляя нас от рутинных задач, она лишает нас возможности тренировать собственное суждение», — отмечается в исследовании.

Наибольшую обеспокоенность у ученых вызвало молодое поколение. Например, студенты активно используют ИИ для написания эссе, избегая самостоятельного анализа. Среди них формируется зависимость от нейросетей, сравнимая с так называемым эффектом Google — привычкой прибегать к возможностям поисковых систем по малейшему поводу.

Исследователи подчеркнули необходимость осознанного подхода к использованию ИИ, сохраняя баланс между автоматизацией и самостоятельным решением задач, регулярно практиковать критическое мышление и внимательно относиться к образовательным процессам.