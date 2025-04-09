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Техноблог

Илон Маск попросил ученых вывести маленького домашнего мамонта

Глава департамента эффективности госуправления (DOGE) прокомментировал в X новость о воссоздании вымершего 12 тысяч лет назад вида ужасных волков, написав: «Пожалуйста, сделайте миниатюрного домашнего шерстистого мамонта».

Ранее исследователи из компании Colossal Biosciences заявили о планах возродить шерстистого мамонта, вымершего 4 тысячи лет назад. Первый шаг к этому уже сделан — ученые вывели новый вид мыши, представители которого наделены чертами мамонтов. Для создания шерстистой мыши они сфокусировались на том, чтобы идентифицировать гены, связанные с ключевыми чертами мамонтов: шерстяной покров и обмен жиров.

CEO и основатель Colossal Biosciences Бен Ламм в беседе с Daily Mail заявил, что компания планирует получить первые эмбрионы мамонта к концу 2026 года, а первый детеныш может родиться еще спустя 22 месяца.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/325324/
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