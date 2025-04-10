13:55
USD 87.45
EUR 96.52
RUB 1.02
Техноблог

До $3,5 тысячи вырастет цена iPhone в США после пошлин, подсчитали эксперты

До $3,5 тысячи вырастет цена iPhone в США после введения пошлин в десятках стран мира. Журналисты CNN спрогнозировали рост цен на популярный гаджет при переносе производства в Штаты.

Если Apple решит перенести производство iPhone в США из Азии, цена смартфонов может вырасти в 3,5 раза, отмечают эксперты. Они допускают рост цен на смартфон от 30 до 43 процентов.

Напомним, производство смартфонов происходит в азиатских странах: чипы в основном производятся на Тайване, экранные панели поставляются южнокорейскими компаниями. Производство некоторых других компонентов и окончательная сборка около 90 процентов Iphone осуществляются в Китае.  

Читайте по теме
Торговая война. Apple отправила в США из Индии пять самолетов с iPhone

В феврале Apple объявила, что в ближайшие четыре года инвестирует $500 миллиардов в США в рамках усилий по расширению производства за пределами Китая.

Однако специалисты называют перенос всей цепочки поставок Apple в США невозможным, поскольку в Штатах нет производств, подобных китайским, и нет квалифицированной рабочей силы для сборки iPhone в таких масштабах. Но допустили перенос части производства, например, в Мексику, Канаду или Западную Европу.

По оценкам инвестиционного банка Rosenblatt Securities, iPhone может подорожать на 43 процента, если Apple решит переложит расходы на новые пошлины на потребителей.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/325484/
просмотров: 3019
Версия для печати
Материалы по теме
Торговая война. Азиатские биржевые индексы после взлета снова пошли вниз
Азиатские биржевые индексы тоже взлетели после решения Трампа отложить пошлины
Торговая война. США вводят для Китая ввозные пошлины 104 процента
DeepSeek хочет повысить эффективность ИИ за счет механизма вознаграждения
Американцы штурмуют магазины Apple, чтобы успеть купить iPhone перед пошлинами
Падение на биржах. У Dow Jones был самый большой скачок в истории
Торговая война. Apple отправила в США из Индии пять самолетов с iPhone
Samsung запатентовала дизайн смартфона, который можно сложить вчетверо
Торговая война. Дональд Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами
Apple повысит стоимость iPhone до $2 тысяч 300 из-за торговых пошлин Трампа
Популярные новости
Ученые бьют тревогу: люди глупеют из-за нейросетей быстрыми темпами Ученые бьют тревогу: люди глупеют из-за нейросетей быстрыми темпами
Илон Маск попросил ученых вывести маленького домашнего мамонта Илон Маск попросил ученых вывести маленького домашнего мамонта
В&nbsp;США воссоздали &laquo;ужасных волков&raquo;, вымерших более 12&nbsp;тысяч лет назад В США воссоздали «ужасных волков», вымерших более 12 тысяч лет назад
Ученые впервые создали подробную трехмерную карту клеток человека Ученые впервые создали подробную трехмерную карту клеток человека
Бизнес
Больше, чем связь: все лучшее любимым Больше, чем связь: все лучшее любимым
Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и&nbsp;дарит суперподарки Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки
Все под рукой: &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; представил новое приложение для оплаты газа Все под рукой: «Газпром Кыргызстан» представил новое приложение для оплаты газа
Оформите ОСАГО через MegaPay&nbsp;&mdash; получайте кешбэк и&nbsp;будьте готовы заранее Оформите ОСАГО через MegaPay — получайте кешбэк и будьте готовы заранее
11 апреля, пятница
13:47
В Бишкеке хотят построить новый парк развлечений В Бишкеке хотят построить новый парк развлечений
13:25
В Кыргызстане появится новый расчетный банк для рублевых операций
13:18
Спецпосланник президента США встретится сегодня с Владимиром Путиным
13:03
100-летие Бюбюсары Бейшеналиевой: получены архивные материалы об учебе балерины
12:52
Задержан активный участник запрещенной религиозной организации «Хизб ут-Тахрир»