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Техноблог

Звонки россиянам из-за рубежа будут блокировать из-за телефонных мошенников

Российских операторов сотовой связи хотят обязать по умолчанию блокировать звонки из-за рубежа на мобильные номера россиян. Об этом пишет Forbes со ссылкой на второй пакет поправок, разработанный в Минцифры для борьбы с телефонными мошенниками.

Кроме того, документ предусматривает создание реестра номеров телефонных мошенников, звонки с которых также будут обязаны блокировать сотовые операторы. Если оператор не заблокирует звонок с номера из этого реестра, то он будет обязан компенсировать ущерб, нанесенный в результате такого звонка.

Согласно действующему законодательству, в РФ операторы обязаны в течение трех лет хранить информацию о звонках, в течение полугода — сами записи разговоров.

Если абонент все же захочет получать звонки из-за границы, он должен будет сообщить об этом оператору. В то же время операторов хотят обязать маркировать все вызовы с зарубежных сим-карт.

Также планируется изменить основание для получения согласия на обработку персональных данных у россиян. Сейчас все организации могут брать согласие на обработку личной информации по своему усмотрению. Новые поправки предусматривают, что это станет возможным, только «если законом предусмотрена такая обязанность».

Сотовые операторы отметили, что законопроект требует доработки.

«Считаем, что запрет на получение международных вызовов повлечет за собой неудобства для большого числа абонентов, которым необходимо будет принять меры по разблокировке таких услуг. В этом вопросе целесообразнее были бы схема самозапрета на вызовы из зарубежных государств и обязательное доведение оператором связи на абонентские устройства информации о международном вызове», — добавили в компании «Мегафон».
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/331726/
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