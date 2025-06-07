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Техноблог

В провинции Китая Хайнань ослабят государственную цензуру в интернете

На курортном острове Хайнань в рамках пилотного проекта ограниченному числу корпоративных пользователей предоставят свободный доступ к глобальному интернету, не подчиненному государственной цензуре. Об этом сообщает South China Morning Post.

South China Morning Post
Фото South China Morning Post

Отмечается, что сотрудники официально зарегистрированных компаний, работающих на Хайнане, смогут подать заявку на подключение к услуге Global Connect через Международный центр комплексного обслуживания данных. При одобрении заявки — что может занять до пяти месяцев — пользователям разрешат легально обходить «Великий китайский файрвол».

«Великий китайский файрвол» — это система интернет-цензуры, разработанная китайскими властями для контроля, фильтрации и блокировки онлайн-контента внутри страны. В ее рамках заблокированы такие ресурсы, как Google, YouTube, Zoom, X, и другие.

Попытка смягчить интернет-ограничения на Хайнане предпринималась и в 2018 году — тогда власти острова обсуждали возможность открыть доступ к Twitter, YouTube и Facebook, однако инициатива вызвала критику и не была реализована.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/331822/
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