Комплекты робототехники передала Россия детской академии Кыргызстана. Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

Уточняется, что в дар переданы 20 комплектов робототехники филиалу Национальной детской инженерно-технической академии «Алтын Туйун», которая находится в Нарыне.

Комплекты стоимостью 2 миллиона 350 тысяч рублей помогут в обучении молодежи современным технологиям. Также организован трехдневный курс обучения педагогов академии работе с новым оборудованием.

Отмечено, что оборудование и операции, которые можно производить с его помощью, нацелены на пробуждение у детей интереса к инженерным специальностям.