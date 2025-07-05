Какой автомобиль по карману кыргызстанцам? Анализ цен на рынке

Большинство кыргызстанцев выбирают автомобили стоимостью до $10 тысяч. Об этом свидетельствуют свежие данные автоматизированной системы оценки имущества ATLAS, которая проанализировала структуру легкового автопарка в стране. Сегодня мы заглянем под капот автомобильного рынка КР. На основе свежей статистики распределения машин по ценовым сегментам мы проанализируем, какие авто выбирают кыргызстанцы, какие факторы влияют на их решение и чего ожидать в будущем.
Согласно исследованию, сегмент машин дешевле $10 тысяч составляет 53 процента всего рынка. Из них:
- 26,5 процента — автомобили стоимостью до $5 тысяч;
- 26,5 процента — автомобили от $5 тысяч до $10 тысяч.
Таким образом, каждая вторая машина в Кыргызстане относится к бюджетному классу.
«Это отражает реальную платежеспособность населения и предпочтения в пользу надежных, доступных и недорогих в обслуживании автомобилей», — пояснили в системе ATLAS.
Средний сегмент: «золотая середина» на подъеме
После отметки $10 тысяч количество авто начинает снижаться, однако сегмент $20-30 тысяч показывает неожиданный рост — он даже немного опережает категорию $15-20 тысяч.
Эксперты ATLAS объясняют это следующими факторами:
- спросом на кроссоверы и внедорожники;
- выбором автомобилей трех-семи лет с улучшенной безопасностью и современными опциями;
- ростом популярности китайских марок, предлагающих выгодное соотношение цены и оснащения.
Дорогие авто — для немногих
Сегмент автомобилей стоимостью свыше $30 тысяч остается нишевым, охватывая лишь 10 процентов рынка:
- 6,8 процента приходится на авто от $30 тысяч до $50 тысяч;
- 3,2 процента — на автомобили дороже $50 тысяч.
Эти машины выбирают ради престижа, статуса и максимального комфорта, а не ради экономии. Среди популярных моделей — Lexus, BMW, Mercedes-Benz, Toyota Land Cruiser.
Выводы и прогнозы
- Бюджетные авто (до $10 тысяч) — безусловные лидеры.
- Сегмент $20-30 тысяч растет за счет спроса на комфорт и технологии.
- Китайские бренды продолжают усиливать позиции в среднем ценовом диапазоне.
- Премиум-сегмент стабилен, но остается нишевым.
«Пока экономическая ситуация не изменится, доля недорогих автомобилей будет оставаться самой высокой. Однако с ростом интереса к более современным и технологичным авто, особенно среди среднего класса, рынок может начать перераспределяться», — отмечают аналитики ATLAS.
- Система ATLAS — это цифровой инструмент оценки рыночной стоимости имущества (в том числе машин), использующий технологии Big Data и машинного обучения. Система анализирует данные из открытых источников, госреестров и с интернет-площадок, обновляя их дважды в месяц.