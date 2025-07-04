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Техноблог

Apple вводит запрет на видеозвонки в обнаженном виде

Apple добавила в бета-версию iOS 26 новую функцию, защищающую от обнаженных видеозвонков в FaceTime. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

Отмечается, что новая функция способна распознавать демонстрацию обнаженного тела в видеозвонках FaceTime. При срабатывании алгоритма система автоматически приостанавливает вызов и отображает предупреждение, предоставляя пользователю выбор — продолжить общение либо завершить звонок.

Изначально инструмент разрабатывался как часть системы родительского контроля для детских аккаунтов Apple ID, однако теперь он доступен всем пользователям. Для активации необходимо перейти в меню «Настройки» — «Конфиденциальность и безопасность» — «Предупреждения об откровенном контенте».

Как подчеркивает Apple, анализ видеопотока осуществляется исключительно на устройстве, без отправки данных на серверы компании, что соответствует ее политике конфиденциальности.

На данный момент iOS 26 проходит бета-тестирование. Полноценный релиз обновленной операционной системы со свежим дизайном ожидается в середине сентября.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/335098/
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