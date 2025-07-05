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Техноблог

Редкое атмосферное явление — разряд молнии — удалось снять астронавту NASA

Астронавт NASA Николь Айерс сфотографировала с МКС спрайт (разряд молнии в верхних слоях атмосферы) — редкое атмосферное явление, которое представляет собой электрический разряд над грозовыми облаками в верхних слоях атмосферы. Снимок она опубликовала в своем аккаунте в Х.

Николь Айерс
Фото Николь Айерс

В комментарии она указала, что сумела сделать снимок, когда станция пролетала над территориями США и Мексики.

Спрайт — один из самых редких типов молний, которые формируются в верхних слоях атмосферы Земли. Разряд распространяется в противоположную от поверхности планеты сторону со скоростью до 140 километров в секунду и может достигать высоты 50 километров.

Спрайты называют также «синей струей» — из-за цвета, который обусловлен свечением азота при разряде.

В первый раз теоретическое обоснование существования спрайтов было сделано шотландским физиком Чарльзом Уилсоном в 1925 году: он предположил, что в верхних слоях атмосферы могут происходить электрические пробои. Впервые спрайты были случайно задокументированы на фото 6 июля 1989 года учеными Миннесотского университета, использовавшими для съемки видеокамеру с высокой чувствительностью.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/335309/
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