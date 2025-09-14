10:09
Техноблог

На страже ИИ. В аэропорту Дубая полностью отменят досмотр ноутбуков и жидкостей

В аэропорту Дубая отменят досмотр ноутбуков и жидкостей, сообщает Khaleej Times.

Отмечается, что Дубайский международный аэропорт (DXB) готовится к масштабным изменениям в системе досмотра пассажиров: к концу 2026 года путешественникам больше не придется вынимать ноутбуки и жидкости из ручной клади.

Фото из архива. В аэропорту Дубая отменят досмотр ноутбуков и жидкостей

Как сообщил старший вице-президент по операциям в терминалах компании «Аэропорты Дубая» Эсса Аль Шамси, запущена поэтапная программа модернизации оборудования.

По его словам, внедряются новые сканеры и технологии искусственного интеллекта, которые позволяют анализировать содержимое багажа в 3D-формате без необходимости изымать электронные устройства и жидкости объемом более 100 миллилитров. Проект предполагает замену около 140 действующих установок.

В мае текущего года компания Smiths Detection получила контракт на установку инновационных систем контроля во всех трех терминалах DXB. Новое оборудование должно повысить безопасность, ускорить пассажиропоток и сделать перелеты более комфортными.

Только в первом полугодии 2025 года DXB обслужил 46 миллионов пассажиров. Это на 2,3 процента больше, чем годом ранее. Показатель стал рекордным в истории аэропорта.
