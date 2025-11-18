Смартфоны серии Xiaomi 17 оказались самыми быстропродаваемыми

Серия смартфонов Xiaomi 17 демонстрирует взрывные темпы продаж. Об этом пишет ixbt.com.

Как сообщил президент Xiaomi Group Лу Вейбинг во время подведения итогов работы в третьем квартале, за первые пять дней после релиза линейка разошлась тиражом более 1 миллиона устройств, а к началу ноября продажи превысили 2 миллиона штук. Это значительно опережает показатели предыдущего поколения.

Xiaomi 17 Pro Max заняла первое место по объему продаж и выручке среди всех китайских смартфонов в ценовом сегменте 6 тысяч юаней и выше.

Ранее отмечалось, что серия Xiaomi 17 установила абсолютный рекорд для китайского рынка: всего за 5 минут после старта продаж она стала самой быстро продаваемой новинкой среди всех устройств любой ценовой категории. В частности, Xiaomi 17 Pro Max обновила рекорды по количеству проданных устройств и выручке в первый день среди всех китайских смартфонов 2025 года.