11:24
USD 87.45
EUR 101.36
RUB 1.07
Техноблог

Смартфоны серии Xiaomi 17 оказались самыми быстропродаваемыми

Фото ITHome

Серия смартфонов Xiaomi 17 демонстрирует взрывные темпы продаж. Об этом пишет ixbt.com.

Как сообщил президент Xiaomi Group Лу Вейбинг во время подведения итогов работы в третьем квартале, за первые пять дней после релиза линейка разошлась тиражом более 1 миллиона устройств, а к началу ноября продажи превысили 2 миллиона штук. Это значительно опережает показатели предыдущего поколения.

Xiaomi 17 Pro Max заняла первое место по объему продаж и выручке среди всех китайских смартфонов в ценовом сегменте 6 тысяч юаней и выше.

Ранее отмечалось, что серия Xiaomi 17 установила абсолютный рекорд для китайского рынка: всего за 5 минут после старта продаж она стала самой быстро продаваемой новинкой среди всех устройств любой ценовой категории. В частности, Xiaomi 17 Pro Max обновила рекорды по количеству проданных устройств и выручке в первый день среди всех китайских смартфонов 2025 года.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/351391/
просмотров: 1312
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ предложил закон: при угрозе нацбезопасности смогут отключать телефоны
Лучшие смартфоны сентября назвали эксперты
Представлены официальные фото Xiaomi 17 Pro c экраном на задней панели
В Сети появились фото макетов Samsung Galaxy S26, S26 Edge и S26 Ultra
Apple впервые будет производить все четыре модели iPhone 17 в Индии
Объединяют усилия. iPhone будет работать на процессорах Samsung
Apple впервые с 2017 года поднимет цену на iPhone
Ультратонкие смартфоны Samsung станут еще тоньше
Первый в мире смартфон с вентилятором и влагозащитой представил Китай
В Китае выпустили Android-смартфон, который работает с Apple Watch и iPhone
Популярные новости
Telegram за&nbsp;сутки заблокировал более 500 тысяч каналов и&nbsp;групп: это рекорд Telegram за сутки заблокировал более 500 тысяч каналов и групп: это рекорд
В&nbsp;соцсети&nbsp;X появился полноценный мессенджер с&nbsp;шифрованием В соцсети X появился полноценный мессенджер с шифрованием
Концерн Ford официально прекратил производство Focus Концерн Ford официально прекратил производство Focus
Кыргызстан оказался на&nbsp;76-м месте по&nbsp;средней скорости мобильного интернета Кыргызстан оказался на 76-м месте по средней скорости мобильного интернета
Бизнес
&laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; особая поддержка тем, кто служит стране каждый день «Мамлекеттик» от MEGA — особая поддержка тем, кто служит стране каждый день
Сто тысяч сомов в&nbsp;подарок за&nbsp;оплату в&nbsp;автобусе! Главный приз: квартира в&nbsp;Бишкеке Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке
Переводы в&nbsp;Узбекистан теперь доступны через приложение &laquo;Элкарт Мобайл&raquo; Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»
Возвращайте деньги с&nbsp;подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО Возвращайте деньги с подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО
19 ноября, среда
11:21
Представители стран ОДКБ обсудили противодействие киберугрозам Представители стран ОДКБ обсудили противодействие кибер...
11:13
В собственность Бишкека в 2024 году возвращены 12 участков и 6 помещений
11:08
Евразийский центр русского языка и культуры откроется в Бишкеке
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 ноября
10:48
В КР объем финансирования по исламским принципам увеличился на 82,4 процента