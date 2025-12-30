Кыргызстан улучшил позиции в рейтинге мобильного интернета

Кыргызстан в ноябре улучшил позиции в рейтинге мобильного интернета. Такие данные указаны в мониторинге Speedtest Global Index.

Однако, как отмечается, при этом страна немного опустилась в сегменте фиксированного широкополосного доступа.

По итогам последнего месяца осени 2025 года она заняла 72-е место в мире по средней скорости мобильного интернета, поднявшись сразу на четыре позиции в рейтинге.

Средняя скорость загрузки составила 51,63 мегабита в секунду, скорость отдачи — 14,77 мегабита в секунду. Средняя задержка соединения составила 20 мегабит в секунду.

Эти параметры обеспечивают комфортное использование мобильного интернета для видеосервисов, онлайн-звонков и повседневного серфинга.

Узбекистан занял 71-е место со скоростью 53,23 мегабита в секунду, уступая Казахстану, который отмечен на 46-м месте с показателями 93,07 мегабита в секунду.

Лидерами мирового рейтинга мобильного интернета в ноябре этого года остаются ОАЭ, Катар и Кувейт.

В сегменте фиксированного широкополосного доступа Кыргызстан в ноябре 2025-го занял 89-е место, опустившись на две позиции. Средняя скорость загрузки составила 85,06 мегабита в секунду, скорость отдачи — 87,25 мегабита в секунду.