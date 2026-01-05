13:27
Техноблог

Telegram выпустил первое обновление в 2026 году

Telegram выпустил первое обновление в 2026 году. Ключевым нововведением стала функция ИИ-пересказа публикаций, сообщается в блоге разработчиков.

В мессенджере появилась функция автоматического краткого пересказа длинных постов в каналах. Пользователи могут мгновенно переключаться на сжатую версию текста, созданную с помощью искусственного интеллекта. Разработчики поясняют, что нововведение призвано упростить навигацию по новостному контенту и сэкономить время при чтении.

Для генерации пересказа используются модели с открытым исходным кодом на базе платформы Cocoon. В компании подчеркнули: каждый запрос обрабатывается в зашифрованном виде, что позволяет сохранить конфиденциальность пользовательских данных.

Telegram также завершил обновление интерфейса приложения для iOS в стиле Liquid Glass. Элементы «жидкого стекла», характерные для гаджетов Apple, теперь используются во всех разделах приложения. Управлять отображением визуальных эффектов можно в настройках энергосбережения — это позволяет снизить нагрузку на систему и экономить заряд аккумулятора. 
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/357063/
просмотров: 1110
