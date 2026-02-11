Доходы от экспорта IT-услуг Кыргызстана выросли на 52,8 процента за год

Резиденты Парка высоких технологий Кыргызской Республики завершили 2025 год с рекордными показателями. Общая выручка компаний достигла 17,1 миллиардов сомов, что превысило результат 2024-го на 50 процентов, сообщили в пресс-службе ПВТ.

Основную часть заработка фирм традиционно составили зарубежные заказы. Объем экспорта в прошлом году составил 16,3 миллиарда сомов — это 95,3 процента от всей выручки ПВТ. По сравнению с 2024-м экспортные доходы выросли на 52,8 процента.

Разработчики расширили присутствие на мировом рынке: география поставок охватила 70 стран вместо 64 годом ранее.

К концу 2025-го статус резидента ПВТ получили 463 предприятия. Сектор продолжает активно нанимать специалистов — общее количество созданных рабочих мест достигло 3 тысяч.

Рост налоговых отчислений

Успехи бизнеса позволили значительно увеличить выплаты в государственную казну. В прошлом году резиденты направили:

142 миллиона сомов на страховые взносы (рост 34,6 процента);

284 миллиона на подоходный налог (рост 42,6 процента).

Совокупно айтишники перечислили в бюджет 426 миллиона сомов, что почти на 40 процентов больше выплат 2024-го.

Как отметили в ПВТ, таким успехам помогают льготные условия режима работы: ставки НДС, налогов на прибыль и с продаж здесь обнулены.

Дополнительную поддержку отрасли оказывает программа Digital Nomad. Она позволяет зарубежным специалистам комфортно работать в республике до 10 лет, укрепляя кадровый потенциал IT-сообщества КР.