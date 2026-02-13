Американский Forbes назвал локальные AI-супераппы главным трендом 2026 года. Повестку будут задавать Apple, Google, Microsoft и «Яндекс».

В числе первых рабочих примеров такого подхода оказался Yandex AI, созданный специально для турецкого рынка.

Издание опубликовало обзор трендов 2026 года. В числе главных стратегий лидеров оказались локальные AI-супераппы.

Агенты в повседневной жизни (Agents In Everyday Life)

Агентские ИИ‑системы (автономные ассистенты, которые не просто отвечают на запросы, а сами выполняют действия) в 2026 году начнут активно интегрироваться в быт и работу пользователей. Такие системы смогут брать на себя рутинные задачи: заказать продукты, организовать поездку, взаимодействовать с умным домом. В офисах агентские ИИ перейдут от роли помощника к координации и выполнению сложных проектов, включая коммуникацию с внешними подрядчиками и заказчиками и смежными системами для достижения различных целей.

Кризис синтетического контента (The Synthetic Content Crisis)

К 2026 году до 90 процентов онлайн‑контента может быть сгенерировано ИИ. Даже если он не создается со злым умыслом, объем такой информации рискует заглушить голоса и действия пользователей. Синтетический контент полезен для быстрой аналитики, но когда он заменяет человеческий опыт, то теряется уникальность и качество, а авторам с реальными историями в 2026 году придется искать способы быть заметными на фоне «ИИ‑шлака» (AI slop) — низкокачественного искусственного контента.

Будущее работы (The Future Of Work)

К 2026 году начнет проясняться долгосрочный эффект автоматизации работы. Например, появятся новые профессии, а некоторые старые пропадут. Рутинные и административные задачи уйдут к ИИ‑системам и ИИ‑агентам. На рынке появится больше ролей вроде промпт‑инженеров, специалистов по интеграции ИИ и этике. Одновременно компании, стремясь снизить расходы и избежать падения доходов, продолжат проводить сокращения персонала. Влияние ИИ будет двойным: появятся новые возможности в работе и произойдет новая волна увольнений.

ИИ в физическом мире (AI In The Physical World)

ИИ станет все заметнее в физических системах: автономные транспортные средства, гуманоидные роботы на складах, в строительстве и медицине, а также разросшаяся сеть устройств интернета вещей. По мере появления регулирования и мер безопасности ИИ выйдет за рамки приложений на телефоне и станет «осязаемой» частью домов, производств и рабочих мест.

Геополитика и международная торговля под влиянием ИИ (AI-Driven Geopolitical And International Trade Disruption)

Многие правительства видят стратегическое значение ИИ: от экономического влияния до военных возможностей. В 2026 году усилится манипуляция рынками и цепочками поставок, в разных странах будут активно применяться ограничения на экспорт оборудования и данных. Также более технологичные государства будут пытаться контролировать распространение технологий, понимая, что ИИ может существенно изменить баланс сил между странами.

Незаметный\невидимый (Invisible AI)

С развитием ИИ его роль будет напоминать электрификацию или телекоммуникации. Новая технология станет «нормой» в сообществе, а не темой отдельного обсуждения и отвергания. Дети, рожденные за последнее десятилетие, скорее всего, будут воспринимать разговоры с машинами, чат‑ботами и ИИ‑системами как естественную часть жизни. В итоге ИИ перестанет быть чем‑то «из ряда вон выходящим и необычным», а станет обыденным, как и другие вещи вокруг пользователей.

В повседневной медицине (Everyday AI In Healthcare)

ИИ активно внедрился в клиническую практику. Например, ИИ‑системы уже используются от помощи в диагностике до мониторинга здоровья пациентов. В 2025–2026 годах примером стала умная стетоскопия, где ИИ‑прибор анализирует ритм сердца за секунды. Такие решения выводят ИИ из плоскости экспериментов в повседневную медицинскую практику и сделают ИИ‑технологии частью стандартных процедур в медицине, включая обучение работы с такими системами в лечебных учреждениях.

Энергоэффективный (Energy-Efficient AI)

Постоянно растущие последние годы энергозатраты на обучение и работу ИИ‑моделей становятся все более очевидными. Например, по прогнозу Минэнергетики США, только к 2028 году на дата‑центры для ИИ будет приходиться 12 процентов всего потребления электроэнергии в стране. В 2026 году одной из центральных тем развития ИИ станут вопросы энергоэффективности. Ученые и инженеры будут решать вопросы от оптимизации охлаждения и управления нагрузкой до поиска новых источников энергии, а также начнут планировать использование мини‑АЭС для обеспечения электроэнергией все более мощных ИИ‑систем.