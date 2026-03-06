Китай создал первый в мире беспилотник из бамбука

В Китае разработали первый беспилотник, конструкция которого частично выполнена из бамбуковых композитов, сообщает South China Morning Post.

Фото South China Morning Post

По данным издания, проект реализован Международным центром бамбука и ротанга совместно с Нинбоским институтом технологий Beihang University и компанией Long Bamboo Technology Group. Первый испытательный полет аппарата прошел в Тяньцзине.

Отмечается, что более 25 процентов конструкции дрона изготовлено из композитов на основе бамбука.

Аппарат оснащен поворотными винтами и способен к вертикальному взлету и посадке. Размах его крыла превышает 2,5 метра, масса составляет около 7 килограммов, крейсерская скорость — более 100 километров в час. Продолжительность полета превышает 1 час.

По словам разработчиков, создание такого дрона потребовало решения задач, связанных с формованием материала, прочностью конструкции и устойчивостью к внешней среде.

Одним из ключевых преимуществ бамбуковых композитов называют их низкую стоимость. Они примерно в четыре раза дешевле углеродного волокна, что позволяет сократить стоимость конструкции более чем на 20 процентов. При этом аппарат оказался примерно на 20 процентов легче аналогов из углепластика.