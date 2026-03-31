Конспирологи, ваш выход. «Радио Судного дня» вышло в эфир со словом «шейх»

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», 30 марта передала новое сообщение. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Отмечается, что сигнал прозвучал в 13.01 по московскому времени и содержал набор символов, включая слово «шейх». Позже радио передало сигналы «срезовак» и «гуаносляб».

В последний раз станция выходила в эфир 26 марта, тогда в передаче прозвучало слово «шмон». Еще один эфир зафиксирован 19 марта — тогда можно было услышать слова «страх» и «катет».

Эксперты подчеркивают, что с начала 2026-го активность радиостанции выросла по сравнению с прошлым годом. С 1 января по 15 марта в эфире прозвучало 106 сообщений, тогда как за аналогичный период 2025-го их было 99.

Как правило, УВБ-76 транслирует постоянный жужжащий сигнал, который иногда прерывается зашифрованными сообщениями, из-за чего станцию называют «Жужжалкой».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Характерный сигнал станции — повторяющийся 25 раз в минуту короткий тональный гудок, который звучит 23 часа 10 минут в сутки. Этот монотонный фон периодически прерывается для передачи голосовых сообщений по строгому шаблону: позывные, кодовое слово и набор цифр.

За почти 50 лет существования станция сменила несколько предположительных местоположений — от Подмосковья до Ленинградской области России, а до 2023-го числилась за Западным военным округом.

Официального объяснения предназначения УВБ-76 не давалось никогда, что стало почвой для многочисленных теорий. По одной из наиболее распространенных, станция якобы связана с советской системой гарантированного ответного ядерного удара «Периметр» (на Западе известной как «Мертвая рука»).

