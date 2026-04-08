Невидимую с Земли сторону Луны показали на фото астронавты миссии Artemis II

Миссия Artemis II завершила семичасовой облет Луны и начала возвращение к Земле. Как сообщает NASA, корабль «Орион» совершил свое максимальное сближение с Луной, пролетев на высоте около 6 тысяч 500 километров над ее поверхностью.

Во время облета Луны произошла запланированная 40-минутная потеря связи с кораблем, а экипаж делал снимки, которые позднее будут переданы на Землю, и вел записи об особенностях рельефа обратной стороны спутника.

На опубликованных снимках видна ближняя сторона Луны — с темными пятнами, и более светлая обратная, невидимая с Земли сторона спутника.

Во время трансляции астронавты рассказали о своих впечатлениях от спутника Земли. По словам командира экспедиции Рида Уайзмана, «Луна примерно в три-четыре раза больше Земли, она почти полная, а Земля в небе, представляет собой лишь небольшой серп». Он отметил, что из одного иллюминатора видит Землю, из другого — Луну.
