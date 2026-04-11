Полет к Луне. Астронавты миссии Artemis II вернулись на Землю

Экипаж Artemis II успешно приводнился в Тихом океане после почти 10-дневного полета на корабле Orion.

По данным NASA, миссия в целом прошла штатно, хотя во время полета произошел сбой в системе утилизации отходов — его устранили в течение нескольких часов без влияния на экипаж.

Во время полета экипаж вел многочисленные наблюдения: в режиме реального времени зафиксировано около 35 геологических объектов, отмечены цветовые вариации, которые могут свидетельствовать о минеральном составе поверхности.

Он также наблюдал из глубокого космоса солнечное затмение, которое, по словам пилота Виктора Гловера, «выглядит просто нереальным».

Далее американцы будут готовиться к следующему этапу программы — миссии Artemis III и Artemis IV, в рамках которой впервые с 1972 года планируется высадить людей на поверхность Луны. А в рамках Artemis V США хотят начать строительство лунной базы.

Корабль «Орион» стартовал 1 апреля с восточного побережья Соединенных Штатов. На борту находились астронавты NASA Рид Уайсмен, Виктор Гловер и Кристина Кук, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.