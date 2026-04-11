18:25
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.13
Техноблог

Завидуем! Южная Корея ввела всеобщий базовый доступ к мобильному интернету

Южная Корея ввела всеобщий базовый доступ к мобильному интернету. Теперь всем гражданам страны предоставляется безлимитный доступ со скоростью 400 килобит в секунду, а для пожилых людей увеличиваются лимиты трафика.

Накануне Министерство науки объявило о программе, согласно которой более 7 миллионам абонентов будет гарантирована неограниченная скорость загрузки в 400 килобит в секунду после истечения лимита трафика. Крупнейшие южнокорейские операторы связи согласились на это предложение.

Необходимость программы глава ведомства Пэ Кенхун объяснил тем, что граждане не могут обойтись без доступа к онлайн-услугам, а также потому, что телекоммуникационным компаниям Южной Кореи необходимо восстановить свою репутацию после недавних нарушений безопасности, которые привели к масштабной утечке данных.

«Мы достигли критической точки, когда должны выйти за рамки простых обещаний не повторять прошлых ошибок. Вместо этого мы должны ответить новаторством и вкладом — полной трансформацией, которую общественность сможет ощутимо увидеть», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/369969/
просмотров: 170
Версия для печати
Популярные новости
Бизнес
11 апреля, суббота
18:18
В 2026 году бюджет Ошской области составляет 9,6 миллиарда сомов В 2026 году бюджет Ошской области составляет 9,6 миллиа...
18:11
17:28
ГУИТ МВД Кыргызстана будет отвечать за цифровизацию всей системы
17:24
Кабмин вводит жесткий фильтр на коррупцию и гендер при экспертизе законов
16:46
Кыргызские авторы номинированы на престижную премию Asian Art Film Festival 2026