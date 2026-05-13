Samsung Galaxy S26 и S26+ взломали с помощью искусственного интеллекта

Специалисты по кибербезопасности Dark Navy заявили об обнаружении эксплойта, позволяющего получить root-доступ на смартфонах Samsung Galaxy S26 и Samsung Galaxy S26+ с процессором Exynos 2600. Об этом сообщает Android Authority.

По словам исследователей, это первый подобный метод для устройств Samsung после того, как компания убрала возможность разблокировки загрузчика в One UI 8.

Эксплойт не затрагивает Samsung Galaxy S26 Ultra, поскольку эта модель оснащается только чипами Snapdragon.

Dark Navy утверждает, что использовали искусственный интеллект (ИИ) и «несколько раундов общения на естественном языке» для создания инструмента взлома. Демонстрация показала, что запуск эксплойта осуществляется через обычное приложение.

После получения root-доступа исследователи смогли запустить на устройствах утилиту Magisk. Root-права позволяют глубже настраивать систему, удалять предустановленные приложения, изменять параметры производительности и автоматизировать задачи. При этом некоторые банковские приложения и сервисы обычно ограничивают работу на взломанных устройствах.

До этого похожий способ разблокировки загрузчика найден и на смартфонах Xiaomi с чипами Snapdragon 8 Elite Gen 5, однако компания закрыла уязвимость в мартовских обновлениях безопасности.