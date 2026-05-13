00:21
USD 87.45
EUR 102.34
RUB 1.19
Техноблог

Samsung Galaxy S26 и S26+ взломали с помощью искусственного интеллекта

Специалисты по кибербезопасности Dark Navy заявили об обнаружении эксплойта, позволяющего получить root-доступ на смартфонах Samsung Galaxy S26 и Samsung Galaxy S26+ с процессором Exynos 2600. Об этом сообщает Android Authority.

иллюстративное
Фото иллюстративное

По словам исследователей, это первый подобный метод для устройств Samsung после того, как компания убрала возможность разблокировки загрузчика в One UI 8.  

Эксплойт не затрагивает Samsung Galaxy S26 Ultra, поскольку эта модель оснащается только чипами Snapdragon.

Dark Navy утверждает, что использовали искусственный интеллект (ИИ) и «несколько раундов общения на естественном языке» для создания инструмента взлома. Демонстрация показала, что запуск эксплойта осуществляется через обычное приложение.

После получения root-доступа исследователи смогли запустить на устройствах утилиту Magisk. Root-права позволяют глубже настраивать систему, удалять предустановленные приложения, изменять параметры производительности и автоматизировать задачи. При этом некоторые банковские приложения и сервисы обычно ограничивают работу на взломанных устройствах.

До этого похожий способ разблокировки загрузчика найден и на смартфонах Xiaomi с чипами Snapdragon 8 Elite Gen 5, однако компания закрыла уязвимость в мартовских обновлениях безопасности. 
Ссылка: https://24.kg./tehnoblog/373576/
просмотров: 234
Версия для печати
Материалы по теме
«Ближайшие 12 лет будут адом». Данияр Аманалиев о матрице ИИ и будущем КР
В Италии зафиксирован первый случай лечения зависимости от ИИ
В США Белый дом намерен ввести жесткое регулирование искусственного интеллекта
Использование ИИ в рекламе может усилить распространение дезинформации — ООН
OpenAI и Qualcomm готовят чипы для нового поколения ИИ-смартфонов
Ответственное развитие искусственного интеллекта в ЕАЭС обсудил Межправсовет
AI-стартап из Центральной Азии привлек $21,5 миллиона и выходит на рынок США
Google разрешила корпорации Apple создавать собственные ИИ-модели на базе Gemini
В России намерены ввести государственное регулирование искусственного интеллекта
Наццентр ИИ. Ведутся переговоры с передовыми инвестиционными компаниями
Популярные новости
За&nbsp;скачивание пиратской Forza Horizon 6&nbsp;можно получить пожизненную блокировку За скачивание пиратской Forza Horizon 6 можно получить пожизненную блокировку
Модникам с&nbsp;ЗОЖ теперь доступны ювелирные смарт-браслеты Luna Core и&nbsp;Sense Core Модникам с ЗОЖ теперь доступны ювелирные смарт-браслеты Luna Core и Sense Core
Бизнес
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
В&nbsp;Кыргызстане стартовал прием заявок на&nbsp;Международную премию &laquo;Евразия&raquo;&nbsp;&mdash; 2026 В Кыргызстане стартовал прием заявок на Международную премию «Евразия» — 2026
Старт в&nbsp;ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp&nbsp;&mdash; успейте подать заявку Старт в ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp — успейте подать заявку
ABank&nbsp;&mdash; официальный банк VI&nbsp;Всемирных игр кочевников ABank — официальный банк VI Всемирных игр кочевников
14 мая, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
13 мая, среда
23:40
Samsung Galaxy S26 и S26+ взломали с помощью искусственного интеллекта
23:20
Минпросвещения получило служебные автомобили отечественного производства
23:02
Трамп опубликовал карту Венесуэлы в цветах флага США
23:00
Сергей Глуховеров: Переговоры туроператоров Кыргызстана и РК пока безрезультатны
22:48
Письмо 75. Около 40 человек уволились из Жогорку Кенеша