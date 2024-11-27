Убийство Салтанат Нукеновой. В Астане пройдет суд по моральной компенсации

Сегодня в городском суде Астаны состоится рассмотрение апелляционной жалобы семьи убитой казахстанки Салтанат Нукеновой о взыскании моральной компенсации в связи с убийством. Об этом на своей странице в Instagram сообщила одна из адвокатов потерпевшей стороны Жанна Уразбахова.

По ее словам, суд рассмотрит иск семьи Салтанат Нукеновой к осужденному Куандыку Бишимбаеву о взыскании моральной компенсации в связи с убийством.

«Напомню, мы обжалуем решение районного судьи Джумаева, который пришел к выводу, что якобы сумма в размере 10 миллионов тенге соразмерна содеянному Бишимбаевым. Суд считает, что это сумма достаточна справедлива и соразмерна страданиям родных Салтанат, которая убита собственным мужем, даже не дожив до первой годовщины свадьбы. Напомню, на протяжении всей ночи Салтанат подвергалась пыткам и допросу. Сутки ей не оказывали медицинскую помощь, она умирала в муках», — заявила адвокат.

Жанна Уразбахова написала, что в апреле 2024 года в ходе допроса Куандык Бишимбаев сообщил, что ресторан «Бау» зарабатывал от 8 до 15 миллионов тенге в месяц. На то время осужденный за убийство Салтанат Нукеновой владел рестораном.

«Суд взыскал с Куандыка Бишимбаева сумму меньшую его ежемесячного дохода. Что за цинизм? Во время суда стало известно, что у Куандыка Бишимбаева в Алматы было 8 квартир, и семь из них в одном элитном комплексе. Можете представить, в одном лишь жилом комплексе семь квартир. Кроме того, дом в элитном районе Алматы, дорогие автомобили. В суде он признался, что некоторое имущество оформлено на его мать и на второго подсудимого Б. Байжанова. Судья Джумаев все это проигнорировал и посчитал «справедливым» присудить 10 миллионов тенге, хотя суд по закону обязан учитывать материальное положение ответчика», — отметила Жанна Уразбахова.

Напомним, 9 ноября 2023 года в Астане задержали бывшего министра национальной экономики по подозрению в убийстве жены. Вечером того дня в полицию города поступило сообщение, что в одном из ресторанов произошла ссора между посетителями. В результате избиения от полученных травм скончалась женщина 1992 года рождения. Прибывшие на место медики констатировали ее смерть. Она оказалась супругой экс-министра.