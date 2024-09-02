Россия готовит второй саммит со странами Центральной Азии. Об этом, выступая сегодня перед студентами и преподавателями МГИМО, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, за влияние в ЦА идет борьба между различными мировыми игроками.

Россия ведет работу над проведением в обозримой перспективе второй встречи на высшем уровне РФ и пяти государств Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), уточнил министр.

«Есть, конечно, формат, который мы создали несколько лет назад, — «Центральная Азия + Россия». Состоялись первый саммит и несколько министерских встреч. Сейчас мы готовим в обозримой перспективе вторую встречу в верхах», — добавил он.

По словам Сергея Лаврова, «мы не можем никому запрещать — это не в наших правилах и не в наших принципах: развивать отношения с теми партнерами, которые к этому готовы, если соответствующая страна видит в этом преимущество».

«Да, идет конкуренция за ЦА. Есть форматы «Центральная Азия + США», «Центральная Азия + Евросоюз» плюс Германия, плюс Франция, плюс Япония, плюс Индия, плюс Корея, Иран, плюс Турция, много форматов», — напомнил он.

При этом, по мнению главы МИД РФ, у России и пяти стран ЦА есть полное взаимопонимание, что обязательства союзников по ОДКБ и СНГ «не затрагиваются теми проектами, которые им предлагают другие государства».

«Когда наши центральноазиатские партнеры и союзники развивают отношения с Западом, я не сомневаюсь нисколько, что Запад здесь преследует транспарантные и благовидные цели, но и хочет ослабить влияние РФ», — добавил он.