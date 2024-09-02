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Власть

По 20 человек за раз. Стартовали экскурсии в новый «Белый дом»

Сегодня, 2 сентября, начались экскурсии для граждан в новом здании администрации президента «Ынтымак Ордо». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

Он отметил, что желающие могут посетить «Ынтымак Ордо» с понедельника по субботу с 9.00 до 17.00, предъявив документ, удостоверяющий личность.

Одновременно могут войти 20 человек. Их зарегистрируют в специальном журнале, и повторный вход для них будет невозможен. Это связано с большим числом желающих посетить здание.

После того как 20 человек завершат экскурсию, следующую группу из 20 человек допустят в здание. Их будет сопровождать сотрудник, который покажет залы.

«Возможно, что вам придется дождаться своей очереди, так как могут прийти и другие посетители.
Просим отнестись к этому с пониманием», — написал Аскат Алагозов.

Напомним, новое здание администрации президента и кабинета министров открыли 30 августа. Глава государства Садыр Жапаров отметил, что «Ынтымак Ордо» — это не только административный объект, но и «архитектурный символ решительности и призыва к дружбе, единогласию и развитию».

Ссылка: https://24.kg./vlast/303768/
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