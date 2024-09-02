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Власть

Изменен порядок посещения нового «Белого дома». По предварительной записи

В связи с большим числом желающих посетить новое здание администрации президента и невозможностью принять всех одновременно в порядок организации экскурсии будут внесены изменения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

По его словам, изменения внесены из-за возникших сегодня проблем — из-за большого числа людей возникали споры среди желающих попасть на экскурсию.

Для посещения «Ынтымак Ордо» с 3 сентября необходимо обращаться в пропускной пункт, расположенный в северо-западной части бывшего здания администрации президента по адресу: улица Абдумомунова, 207 (перекресток улиц Фрунзе и Орозбекова), чтобы занять очередь.

«Операторы зарегистрируют вас и сообщат, во сколько вы сможете отправиться в «Ынтымак Ордо».
Возле бывшего Дома правительства будут находиться специальные автобусы (улица Абдумомунова, 207), которые доставят вас на экскурсию и привезут обратно на Старую площадь», — написал Аскат Алагозов.

Операторы, руководствуясь электронной очередью, сообщат время посадки в автобус. «Например, если вы приедете в 10.00, вам объяснят, что вы сможете отправиться на экскурсию в 14.00, 16.00 или на следующий день в 12.00», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее он сообщил, что желающие могут посетить «Ынтымак Ордо» с понедельника по субботу с 9.00 до 17.00, предъявив документ, удостоверяющий личность.

Одновременно могут войти 20 человек. Их зарегистрируют в специальном журнале, и повторный вход для них будет невозможен. Это связано с большим числом желающих посетить здание.

Напомним, новое здание администрации президента и кабинета министров открыли 30 августа. Глава государства Садыр Жапаров отметил, что «Ынтымак Ордо» — это не только административный объект, но и «архитектурный символ решительности и призыва к дружбе, единогласию и развитию».
Ссылка: https://24.kg./vlast/303800/
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