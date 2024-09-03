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Власть

Генпрокуратура опубликовала список запрещенных экстремистских групп в КР

Генеральная прокуратура опубликовала список запрещенных организаций в Кыргызстане.

В соответствии с решениями судов на территории страны запрещена деятельность следующих экстремистских и террористических групп:

  • «Аль-Каида»;
  • «Исламское движение Восточного Туркестана»;
  • «Курдский народный конгресс» («Конгра-гель»);
  • «Организация освобождения Восточного Туркестана»;
  • «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»;
  • «Группа джихада» («Союз исламского джихада»);
  • «Исламская партия «Туркестан»;
  • «Исламское движение Узбекистана»;
  • «Церковь объединения» («Церковь Муна»);
  • «Жайшуль Махди»;
  • «Джундь-Аль Халифат» («Джунд-аль халифат»);
  • «Ансаруллох» («Ансарул аллах»);
  • «Ат-Такфир валь-хиджра» («Ат-Такфир ва-л-хиджра»);
  • «Акромия»;
  • агитационно-пропагандистские материалы и деятельность Тихомирова А.А. — Саида Бурятского;
  • ИГИЛ;
  • «Джабхат ан-Нусра»;
  • «Катибат Аль-имам Аль-Бухари»;
  • «Жаннат Ошиклари»;
  • «Джамаат ат-таухид валь-джихад»;
  • «Йакын Инкар».
Ссылка: https://24.kg./vlast/303801/
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